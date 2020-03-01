Василий Голубев рассказал о успехах трансплантологии на Дону

1 Март 2020 2020-03-01T10:28:09+03:00

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Донской глава Василий Голубев заявил на открытии Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам диагностики и хирургического лечения врожденных пороков сердца у взрослых, о значительных региональных успехах в трансплантологии.

По словам губернатора, Ростовская область является шестым по счету субъектом страны, где теперь проводятся сложнейшие операции по трансплантации сердца.

- За этой статистикой – жизни и здоровье конкретных людей, благополучие их семей, - подчеркнул руководитель региона.

Помимо этого, он также рассказал, что в текущем году на обновление областного кардиохирургического центра предусмотрено свыше 230 млн рублей. При этом, в последующие годы будут модернизированы все первичные сосудистые отделения.

Отметим, что конференция медиков проходит в Ростовской областной клинической больнице, в составе которой есть кардиохирургический центр с собственной кардиополиклиникой и восемь отделений, где ежегодно проводится до 5,5 тыс. операций.

Почти половина из них (включая трансплантацию сердца) финансируется за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU