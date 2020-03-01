Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»

1 Март 2020 2020-03-01T10:59:05+03:00

Журналисты не отставали от Валерия Карпина и спросили его про судейство в матче "Ростова" и "Ахмата". Фото: ФК "Ростов"

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Первый же матч «Ростова» после зимней паузы подарил поклонникам «желто-синих» яркие, хотя, возможно, и неоднозначные эмоции и впечатления.

Подопечные Валерия Карпина отправились добывать победу в Грозный, но игра у дончан получилась очень сложной. В итоге команды разделили очки поровну (1:1).

Веское слово в этом противостоянии осталось за судейским корпусом, обслуживавшим матч, и принявшим с помощью VAR ключевые решения, определившие ход и развитие событий на поле. Трактовки эпизодов, сделанные профессиональными арбитрами, остались не до конца понятыми многими болельщиками донского клуба.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих ощущениях от игры донской команды. Специалист отметил, что его подопечные выложились на 100% и к ним у него никаких нареканий не существует.

- В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли. Игрой доволен. Результатом, естественно, нет, - лаконично резюмировал Валерий Георгиевич.

Отвечая на главный вопрос, интересовавший сгоравших от нетерпения журналистов, он проявил дипломатичность и выдержку, решив в этот раз уйти от своего эпатажного стиля.

- Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС нам запретило говорить про судей, - наотрез отказался обсуждать решения судейского бригады посуровевший тренер «желто-синих».

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ИСТОЧНИК KP.RU