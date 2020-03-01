«Иные потребности у моего организма»: Дмитрий Тарасов объяснил свое отношение к Великому посту

1 Март 2020 2020-03-01T11:39:18+03:00

Дмитрий Тарасов пообещал своим подписчикам, что когда-нибудь выдержит пост, но не сейчас. Фото: instagram.com/tarasov23

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Полузащитник казанского «Рубина» и супруг ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов рассказал в инстаграме о своем отношении к Великому посту, который православные христиане начнут держать сразу после окончания масленичной недели.

Как отметил футболист, лично он ничего не имеет против этой традиции, однако присоединяться к ней пока не спешит. Причины оказались прозаическими.

- Популярный вопрос, держу ли я пост? Очень хотел бы следовать ему, но спортсменам запрещено, так как у нас тяжелые нагрузки. Раньше пост разрешали не держать путникам, путешественникам, сейчас добавились профессиональные спортсмены (иные потребности у организма), - доступно объяснил Дмитрий Тарасов фолловерам свою позицию.

Футболист признался, что в будущем, возможно, пройдет через пост.

- Может, даже и не один пост. Но сейчас я планирую возвращение на футбольное поле! Хотя некоторые друзья в шутку уже сказали, что в день моей травмы стартовал конкурс политических лидеров России. Пока об этом думать рано, а на будущее не загадываем, - поделился намерениями муж Анастасии Костенко.

В ответ на монолог спортсмена, подписчики намекнули ему, что Великий пост - это не название специфической диеты, а прежде всего, духовная практика.

«Да, не разрешали поститься путникам, путешественникам и Диме Тарасову», «Вы по полю сейчас не бегаете, в чем проблема соблюдать пост? Это не ограничение в еде, а смирение плоти с помощью укрепления духа», «Суть поста не в диете, а в том чтобы в этот период времени попытаться быть ближе в Богу через совершение молитвы, добрых дел и праздном воздержании», «Для поста нет ограничений, было бы желание», - иронично прокомментировали слова Дмитрия Тарасова пользователи интернета.

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ИСТОЧНИК KP.RU