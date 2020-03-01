2020-03-01T14:45:14+03:00
Общество

Отравившихся бытовым газом ростовчан спасли от верной смерти врачи

Утечка произошла из-за нарушения герметичности шланга
ТАТЬЯНА ЛЫСЕНКО
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Бригада медиков оказала необходимую помощь хозяевам на месте.Бригада медиков оказала необходимую помощь хозяевам на месте.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Ростове врачи «скорой помощи» спасли 46-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, которые в своем домовладении в садоводческом товариществе «Союз» случайно отравились бытовым газом.

Вызов в «скорую» поступил 28 февраля в 18 часов. И бригада медиков, минуя все городские пробки, домчалась в это садоводческое товарищество за считанные минуты. Оказалось, что в доме у ростовчан произошла утечка бытового газа из-за того, что нарушилась герметичность присоединения шланга, ведущего от газового баллона к плите. Надышавшимся газом хозяевам оказали необходимую медицинскую помощь на месте. И госпитализировали обоих в ГБСМП Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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