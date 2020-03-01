Власти донской столицы запретят транспорту останавливаться на двух улицах
С конца марта, а именно – с 21 числа – в Ростове будет запрещена остановка транспорта на двух центральных улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Как пояснили в мэрии, данное ограничение связано с проведение строительных работ.
Так, до 16 августа автовладельцам нельзя будет оставлять свои машины в переулке Братском около домов 42-44а. Причиной тому является масштабный капитальный ремонт фасада здания, намеченный на вышеуказанные сроки.
Помимо этого, до 30 июня парковать автомобили не позволят и на улице Максима Горького, 98. Дело в том, что по этому адресу начнется подготовка к строительным работам.
Ограничения с 1 марта коснутся и движения на мосту через реку Темерник по улице Зоологической. Как заявили в департаменте Ростова, власти донской столицы приступят ремонту моста, вследствие чего машины смогут проезжать там только по очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU