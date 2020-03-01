Житель Ростовской области на автомобиле наехал на трехлетнего малыша
Маленького мальчика трехлетнего возраста доставили в медицинское учреждение Донецка в Ростовской области. Юного пациента больницы сбил зазевавшийся водитель, об этом происшествии рассказали в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.
Сообщается, что шофер, сидевший за рулем «девятки», сдавал назад и не заметил, как наехал на ребенка – тот шел по тротуару, родители были немного позади.
- Ребенок на корточках катил машинку, водитель его не заметил. В результате ДТП мальчик с незначительными травмами доставлен в медицинское учреждение, - поделились информацией в региональной Госинспекции.
По факту произошедшей аварии начата проверка, добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU