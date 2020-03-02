Элитную иномарку вылавливали из оросительного канала в Ростове

2 Март 2020 2020-03-02T09:15:13+03:00

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В донской столице понадобилась спецтехника, чтобы достать из оросительного канала элитный Mercedes.

Иномарка стоимостью 12 миллионов рублей ушла под землю на улице Левобережной. Как сообщили очевидцы, Mercedes S-класса полностью ушел под воду в оросительном канале в районе магазина «Тимоша».Инцидент произошел вчера, 1 марта.

Позже стало известно, что на этой машине приехали рыбаки, которые собирались ловить тарань. Автомобиль проваливался в оросительный канал по частям. Сначала увязла передняя часть, а через короткое время иномарка полностью оказалась под водой.

Очевидцы сделали фотографии произошедшего. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Горожане сообщили, что достать машину удалось при помощи спецтехники на рассвете.

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Доставать машину пришлось спасателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU