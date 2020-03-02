В Ростове пожарные вынесли из горящего дома едва не погибшего мужчину

2 Март 2020 2020-03-02T09:34:22+03:00

В Ростове пожарные спасли пострадавшего в огне горожанина. Фото: ГУ МЧС по РО

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Молодой мужчина едва не погиб в пожаре в донской столице.

Инцидент произошел в переулке Кузнецком, в доме №7а в ночь с 29 февраля на 1 марта. Возгорание стало заметным в 00:09, в это же время поступило сообщение на пульт дежурного.

К моменту приезда огнеборцев пламя охватило 50 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 00:57, а полностью огонь был потушен в 01:03. Из горящего здания пожарные вытащили пострадавшего 31-летнего мужчину.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 40 человек личного состава и 11 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU