ФК "Ростов" остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"

2 Март 2020 2020-03-02T10:44:08+03:00

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ФК "Ростов" после матча с чеченским "Ахматом" пожаловался на судейство в Российский футбольный союз. По мнению руководства клуба, Сергей Лапочкин неправильно определил 10 игровых эпизодах.

Игра с "Ахматом" в Грозном прошла 29 февраля. Матч закончился со счетом 1-1. После игры у гостей возникло немало вопросов к работе судьи. На пресс-конференции главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о качестве судейства. Он признался, что РФС запрещает обсуждать эту тему.

Однако позже Евро-футбол со ссылкой на телеграмм-каналы сообщил, что "Ростов" подал жалобу на Сергея Лапочкина, который судил матч. Всего донской клуб указал 10 пунктов, где могли быть допущены ошибки. Это неназначение пенальти в ворота "Ахмата", желтая карточка Норманну, пенальти за нарушение Хаджикадунича, которое было совершено до штрафной линии, а также недостаточное количество добавленного времени и т.д.

Теперь футбольному союзу предстоит рассмотреть жалобу и принять справедливое решение. Если эксперты признают судейство Лапочкина не профессиональным, к нему могут быть принять санкции вплоть до отстранения на несколько матчей.

Тем не менее "Ростов" в этом сезоне идет на третьем места в Российской премьер лиге. Пока он уступает только "Краснодару" и питерскому "Зениту". "Ахмат" в свою очередь занимает 12-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU