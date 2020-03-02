Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей
Многие родители предпочли перенести дату рождения малышей на 28 февраля или 1 марта
Счастливые родители. Фото: пресс-служба администрации Ростова
Изменить размер текста:
В последний день зимы 29 февраля в Ростове-на-Дону родилось сразу 20 детей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Стало известно, что в дату, которая выпадает раз в четыре года, на свет появилось 11 девочек и 9 мальчиков. Теперь каждый високосный год для самых юных ростовчан будет незабываемым.
Многие родители, чтобы не лишать своих детей праздника, решили перенести день рождения деток на 28 февраля или 1 марта. Для таких случае предусмотрено исключение, и дату в свидетельстве о рождении могут поменять.
ИСТОЧНИК KP.RU