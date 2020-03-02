Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей

2 Март 2020 2020-03-02T11:10:58+03:00

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В последний день зимы 29 февраля в Ростове-на-Дону родилось сразу 20 детей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Стало известно, что в дату, которая выпадает раз в четыре года, на свет появилось 11 девочек и 9 мальчиков. Теперь каждый високосный год для самых юных ростовчан будет незабываемым.

Многие родители, чтобы не лишать своих детей праздника, решили перенести день рождения деток на 28 февраля или 1 марта. Для таких случае предусмотрено исключение, и дату в свидетельстве о рождении могут поменять.

ИСТОЧНИК KP.RU