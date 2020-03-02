Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».

2 Март 2020 2020-03-02T11:58:10+03:00

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Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Также клиент может получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей – при условии одновременного оформления в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

- полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Фомула роста»;

- полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;

- паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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