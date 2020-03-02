Стала известная причина отмены концерта Натальи Орейро в Ростове-на-Дону

2 Март 2020 2020-03-02T13:57:11+03:00

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Продюсеры и организаторы концертного тура знаменитой певицы и звезды телесериала «Дикий Ангел» Натальи Орейро сообщили об отмене ее весеннего тура. Такое заявление появилось на сайте «Гамаюн Продакшн».

– В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура Наталии Орейро "20 лет вместе", запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся, – сообщили поклонникам творчества певицы организаторы.

По их словам,тур может состояться в ноябре-декабре 2020 года. Всем людям, которые успели приобрести билеты будут возвращены деньги или предложен вариант замены билета на более позднюю дату. Соответствующая информацию вскоре будет опубликована.

В донской столице концерт должен был состояться этой весной - 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU