2020-03-02T14:10:38+03:00
Общество

Ростовчан ждут длинные выходные в марте

Люди будут отдыхать три дня подряд
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В честь 8 марта ростовчан ждут длинные выходные и сокращенная рабочая неделяВ честь 8 марта ростовчан ждут длинные выходные и сокращенная рабочая неделяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В честь главного праздника весны - 8 марта ростовчан ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, а также сокращенная рабочая неделя. Как сообщает сообщает Роструд, следующая за праздничными выходными неделя будет сокращенной – с 10 по 13 марта.

В этом году году 8 марта, как и 23 февраля, выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта, понедельник. Ростовчане, как и жители всей России, будут отдыхать дольше обычного - целых три дня. Мартовские выходные - это отличный повод, чтобы провести время в кругу родных людей и друзей, а также отправиться на природу.

Стоит отметить, что следующие длинные выходные наступят только в мае. Ростовчане будут отдыхать с 1-е по 5-е число в честь Дня труда, а также с 9-е по 11-е - по случаю 75-летней годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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