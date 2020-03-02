2020-03-02T14:39:50+03:00
Общество

Синоптики: в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление до +20

Ясная и солнечна погода сменится осадками
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В Ростове потеплеет до +20 градусовВ Ростове потеплеет до +20 градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жителям донской столицы стоит на время убрать подальше теплые вещи, ведь уже совсем скоро воздух прогреется до +20 градусов. В первую неделю весны в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В первый день рабочей недели, 2 марта, температура воздуха может достигать +11 градусов. В городе установится ветреная, но яная погода. Порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду.

Уже на следующий день, в вторник, 3 марта, отметки столбиков термометров поднимутся до +15 градусов. Синоптики прогнозируют облачность, с прояснениями и ветром до 4 метров в секунду.

Самым теплым на этой неделе будет день среду, 4 марта, в донской столице может потеплеть до +20 градусов. Скорость ветра утихнет до 2 метров в секунду. Никаких осадков в городе не ожидается. На следующий день, 5 марта, температура также будет составлять около +20 градусов. Специалисты обещают осадки и усиление ветра до 5 метров в секунду.

Уже в концу рабочей недели погода начнет портиться. В городе будет пасмурно, а температура воздуха может достигнуть до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове местный житель выгуливал кота
В Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара
В Ростове просят построить новую транспортную развязку
Семьянин Павел Деревянко отправился на поиски любви в шоу "Холостяк"
Синоптики: в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление до +20
Ростовчан ждут длинные выходные в марте
Стала известная причина отмены концерта Натальи Орейро в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 18-летняя ростовчанка едва не погибла из-за желания рожать дома
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».
Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей
ФК "Ростов" остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
В Ростове пожарные вынесли из горящего дома едва не погибшего мужчину
Элитную иномарку вылавливали из оросительного канала в Ростове
Житель Ростовской области на автомобиле наехал на трехлетнего малыша
Власти донской столицы запретят транспорту останавливаться на двух улицах
«Иные потребности у моего организма»: Дмитрий Тарасов объяснил свое отношение к Великому посту
Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»
Василий Голубев рассказал о успехах трансплантологии на Дону