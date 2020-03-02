Синоптики: в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление до +20

2 Март 2020 2020-03-02T14:39:50+03:00

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Жителям донской столицы стоит на время убрать подальше теплые вещи, ведь уже совсем скоро воздух прогреется до +20 градусов. В первую неделю весны в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В первый день рабочей недели, 2 марта, температура воздуха может достигать +11 градусов. В городе установится ветреная, но яная погода. Порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду.

Уже на следующий день, в вторник, 3 марта, отметки столбиков термометров поднимутся до +15 градусов. Синоптики прогнозируют облачность, с прояснениями и ветром до 4 метров в секунду.

Самым теплым на этой неделе будет день среду, 4 марта, в донской столице может потеплеть до +20 градусов. Скорость ветра утихнет до 2 метров в секунду. Никаких осадков в городе не ожидается. На следующий день, 5 марта, температура также будет составлять около +20 градусов. Специалисты обещают осадки и усиление ветра до 5 метров в секунду.

Уже в концу рабочей недели погода начнет портиться. В городе будет пасмурно, а температура воздуха может достигнуть до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU