2020-03-02T16:19:43+03:00
Общество

Семьянин Павел Деревянко отправился на поиски любви в шоу "Холостяк"

Артисту предстоит сложная миссия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Актер Павел Деревянко стал участником шоу "Холостяк". Фото: Instagram Павел ДеревянкоАктер Павел Деревянко стал участником шоу "Холостяк". Фото: Instagram Павел Деревянко
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Знаменитый актер из Таганрога Павел Деревянко отправился на поиски любви в популярный телепроект "Холостяк". На артиста возложена ответственная миссия - поиск супруги для своего друга Антона Криворотова, который работает стоматологом.

Семьянин со стажем и отец двух дочек - актер Павел Деревянко должен вывести потенциальных невест на чистую воду. Таганрожец пообщается с 25 красотками, претендующими на сердце завидного жениха. В ходе беседы он задаст им каверзные вопросы о жизни, карьере и любви. Участницы должны ответить максимально честно и искренне.

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Павел Дереянко с супругой воспитывает двоих дочерей
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В седьмом сезоне шоу "Холостяк" участвует ростовская 29-летняя модель Алиша Азаматова. Известно, что девушка начала стала строить карьеру в России, но позже переехала в США. В штаты дончанка переехала, имея законченное экономическое образование в РИНХе.

Сейчас модельную деятельность девушка считает своим хобби, которое приносит доход. Адиша Азаматова мечтает встретить молодого, энергичного и харизматичного мужчину.

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Актер Павел Деревянко задаст провокационные вопросы потенциальным невестам
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ИСТОЧНИК KP.RU

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