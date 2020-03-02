2020-03-02T18:46:19+03:00
Общество

В Ростове просят построить новую транспортную развязку

Пока инициативу поддержали только 16 человек
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове просят построить новую развязкуВ Ростове просят построить новую развязкуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ростовчанин просит городские власти построить новую развязку.

Свою инициативу он опубликовал на портале «Активный ростовчанин». Горожанин написал, что считает необходимым соединить улицу Щербакова и улицу Орскую. А для этого, соответственно, необходимо построить новую дорогу.

На сегодняшний день обращение поддержали 16 человек, еще пятеро горожан высказались против. Чтобы петицию рассмотрели власти, необходимо набрать не менее 500 голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону собираются расширить пр. Нагибина и построить развязку на пл. Гагарина.

Правда, все это — только в планах аж на 2024-2026 годы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове местный житель выгуливал кота
В Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара
В Ростове просят построить новую транспортную развязку
Семьянин Павел Деревянко отправился на поиски любви в шоу "Холостяк"
Синоптики: в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление до +20
Ростовчан ждут длинные выходные в марте
Стала известная причина отмены концерта Натальи Орейро в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 18-летняя ростовчанка едва не погибла из-за желания рожать дома
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».
Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей
ФК "Ростов" остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
В Ростове пожарные вынесли из горящего дома едва не погибшего мужчину
Элитную иномарку вылавливали из оросительного канала в Ростове
Житель Ростовской области на автомобиле наехал на трехлетнего малыша
Власти донской столицы запретят транспорту останавливаться на двух улицах
«Иные потребности у моего организма»: Дмитрий Тарасов объяснил свое отношение к Великому посту
Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»
Василий Голубев рассказал о успехах трансплантологии на Дону