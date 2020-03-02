В Ростове просят построить новую транспортную развязку

2 Март 2020 2020-03-02T18:46:19+03:00

Пока инициативу поддержали только 16 человек

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Ростовчанин просит городские власти построить новую развязку.

Свою инициативу он опубликовал на портале «Активный ростовчанин». Горожанин написал, что считает необходимым соединить улицу Щербакова и улицу Орскую. А для этого, соответственно, необходимо построить новую дорогу.

На сегодняшний день обращение поддержали 16 человек, еще пятеро горожан высказались против. Чтобы петицию рассмотрели власти, необходимо набрать не менее 500 голосов.

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Правда, все это — только в планах аж на 2024-2026 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU