2020-03-02T19:45:30+03:00
Происшествия

В Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара

Огонь вспыхнул около полудня
Виктория Никитина
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В Ростовской области массово эвакуировали людей из-за пожара. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростовской области массово эвакуировали людей из-за пожара. Фото: ГУ МЧС по РО
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В Ростовской области десятки местных жителей были эвакуированы из-за вспыхнувшего пожара.

Инцидент произошел в городе Азове на улице Куйбышева. Около полудня на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного дома вспыхнул огонь. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных.

Огнеборцы смогли локализовать пожар на площади 20 квадратных метров через полчаса после обращения в экстренные службы. К месту происшествия прибыли 22 человека и шесть единиц спецтехники.

- Эвакуировано 80 человек. В 12:52 объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет, причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Причина возгорания пока остается неизвестной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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