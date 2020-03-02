В Ростове местный житель выгуливал кота
В донской столице мужчина со своей подругой выгуливал кота.
Ростовчане совершили такую прогулку во Всероссийский день кошек. В этот невероятно теплый день горожане вышли на улицу со своим домашним рыжим любимцем. Самое удивительное, что кот абсолютно спокойно сидел на своем хозяине.
- На Нагибина мужчина выгуливал кота на плече, - написал очевидец в одном из городских пабликов соцсети и прикрепил сделанные фото.
Пользователи не смогли сдержать восторга от увиденного на снимках.
«Класс, а мой трусишка», «Воротник», «Собачки не хватает на плече жены», «Кисюля кайфует», - прокомментировали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU