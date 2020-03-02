Ростовчанин остался без воды из-за крупной задолженности
В Ростове местный житель остался без воды из-за крупного долга.
К должнику домой пришли судебные приставы. Стало известно, что ростовчанин долгое время не оплачивал долг в 181 тысячу рублей и скрывался от взыскателя, которым выступает «Ростов Водоканал».
- Учитывая нежелание горожанина оплачивать задолженность, снабжающая компания ограничила поставку воды в домовладение должника. Восстановить водоснабжение теперь можно будет только после полной оплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе УФСПП Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU