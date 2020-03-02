2020-03-02T21:19:07+03:00
Происшествия

Ростовчанин остался без воды из-за крупной задолженности

Воду должнику вернут только после полного погашения долга
Виктория Никитина
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Ростовчанин остался без воды из-за долгоРостовчанин остался без воды из-за долгоФото: "КП" Архив
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В Ростове местный житель остался без воды из-за крупного долга.

К должнику домой пришли судебные приставы. Стало известно, что ростовчанин долгое время не оплачивал долг в 181 тысячу рублей и скрывался от взыскателя, которым выступает «Ростов Водоканал».

- Учитывая нежелание горожанина оплачивать задолженность, снабжающая компания ограничила поставку воды в домовладение должника. Восстановить водоснабжение теперь можно будет только после полной оплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе УФСПП Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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