Ростовчанин остался без воды из-за крупной задолженности

2 Март 2020 2020-03-02T21:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове местный житель остался без воды из-за крупного долга.

К должнику домой пришли судебные приставы. Стало известно, что ростовчанин долгое время не оплачивал долг в 181 тысячу рублей и скрывался от взыскателя, которым выступает «Ростов Водоканал».

- Учитывая нежелание горожанина оплачивать задолженность, снабжающая компания ограничила поставку воды в домовладение должника. Восстановить водоснабжение теперь можно будет только после полной оплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе УФСПП Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане задолжали коммунальщикам за свет 330 миллионов рублей.

Теперь злостных неплательщиков обещают отключать.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU