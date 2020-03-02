2020-03-02T21:50:03+03:00
Происшествия

Автоледи и маленький ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Виновница ДТП не справилась с управлением
Виктория Никитина
Поделиться:
Под ростовом в аварии пострадал ребенокПод ростовом в аварии пострадал ребенокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На трассе под Ростовом в аварии пострадала женщина с малолетним ребенком.

Инцидент произошел сегодня, 2 марта, на нулевом километре автодороги Ростов-Новошахтинск. 66-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai ix35 и в какой-то момент не справилась с управлением и столкнулась с иномаркой Ford Focus под управлением 30-летней автоледи.

- В результате ЧП помощь понадобилась пассажирам последней - 30-летней женщине и ее двухлетней дочке. После ДТП они обратились в больницу, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аварии на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону погибла пенсионерка.

Столкнулись автомобиль Toyota и "ГАЗель NEXT".

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист из Ростовской области соблазнился открытой машиной и снова попал в руки полиции
Автоледи и маленький ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
Ростовчанин остался без воды из-за крупной задолженности
В Ростове местный житель выгуливал кота
В Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара
В Ростове просят построить новую транспортную развязку
Семьянин Павел Деревянко отправился на поиски любви в шоу "Холостяк"
Синоптики: в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление до +20
Ростовчан ждут длинные выходные в марте
Стала известная причина отмены концерта Натальи Орейро в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 18-летняя ростовчанка едва не погибла из-за желания рожать дома
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».
Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей
ФК "Ростов" остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
В Ростове пожарные вынесли из горящего дома едва не погибшего мужчину
Элитную иномарку вылавливали из оросительного канала в Ростове
Житель Ростовской области на автомобиле наехал на трехлетнего малыша
Власти донской столицы запретят транспорту останавливаться на двух улицах
«Иные потребности у моего организма»: Дмитрий Тарасов объяснил свое отношение к Великому посту
Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»
Василий Голубев рассказал о успехах трансплантологии на Дону