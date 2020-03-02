Автоледи и маленький ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

2 Март 2020 2020-03-02T21:50:03+03:00

Под ростовом в аварии пострадал ребенок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Виновница ДТП не справилась с управлением

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На трассе под Ростовом в аварии пострадала женщина с малолетним ребенком.

Инцидент произошел сегодня, 2 марта, на нулевом километре автодороги Ростов-Новошахтинск. 66-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai ix35 и в какой-то момент не справилась с управлением и столкнулась с иномаркой Ford Focus под управлением 30-летней автоледи.

- В результате ЧП помощь понадобилась пассажирам последней - 30-летней женщине и ее двухлетней дочке. После ДТП они обратились в больницу, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU