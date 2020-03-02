Рецидивист из Ростовской области соблазнился открытой машиной и снова попал в руки полиции

2 Март 2020 2020-03-02T22:29:29+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 32-летний местный житель Аксайского района заметил припаркованный у одного из домов автомобиль Daihatsu. Владелец авто оставил ключи зажигания в машине. Злоумышленника соблазнила сложившаяся ситуация и под покровом ночи он украл автомобиль и продал его на запчасти. Общая сумма похищенного составила 150 тысяч рублей.

Владелец авто обнаружил пропажу следующим утром и незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу и угон.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Продать награбленное он не успел.

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ИСТОЧНИК KP.RU