3 Март 2020 2020-03-03T08:28:18+03:00

Игра с видами Ростова появится в магазинах. Фото: "Мой фасад"

Изменить размер текста: A A

Настольная игра о Ростове скоро появится на полках магазинов донской столицы.

Долгожданные коробки с рисованной историей Ростова внутри можно будет купить уже в мае. Об этом в своем профиле Instagram рассказала один из авторов проекта, экскурсовод Марина Натальян.

По ее словам, игра, которая будет носить название «Ростовские спички», рассчитана на внимание и узнавание ростовской символики. В ней могут принимать участие одновременно от двух до 10 человек.

- Внутри коробки будут черно-белые графичные карточки-мемори c иллюстрациями ростовской символики и персонажей. Дома, детали, люди, вкусы, фактуры, истории. Картинки отрисованы вручную специально для этого проекта. К карточкам прилагается инструкция и описание объектов», - сообщили в соцсетях активисты общественного объединения «Мой фасад», которые занимаются вопросами сохранения исторического облика города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С Дона выдача есть: что увезти с собой на память о Ростове-на-Дону в дни ЧМ-2018.

В преддверии наплыва болельщиков из разных стран «Комсомолка» прогулялась по магазинам с сувенирами.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU