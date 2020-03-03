2020-03-03T08:28:18+03:00
Общество

Настольная игра о Ростове скоро появится на полках магазинов

Игра будет носить название "Ростовские спички"
Виктория Никитина
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Игра с видами Ростова появится в магазинах. Фото: "Мой фасад"Игра с видами Ростова появится в магазинах. Фото: "Мой фасад"
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Настольная игра о Ростове скоро появится на полках магазинов донской столицы.

Долгожданные коробки с рисованной историей Ростова внутри можно будет купить уже в мае. Об этом в своем профиле Instagram рассказала один из авторов проекта, экскурсовод Марина Натальян.

По ее словам, игра, которая будет носить название «Ростовские спички», рассчитана на внимание и узнавание ростовской символики. В ней могут принимать участие одновременно от двух до 10 человек.

- Внутри коробки будут черно-белые графичные карточки-мемори c иллюстрациями ростовской символики и персонажей. Дома, детали, люди, вкусы, фактуры, истории. Картинки отрисованы вручную специально для этого проекта. К карточкам прилагается инструкция и описание объектов», - сообщили в соцсетях активисты общественного объединения «Мой фасад», которые занимаются вопросами сохранения исторического облика города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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