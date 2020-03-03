2020-03-03T09:09:16+03:00
Происшествия

Под Ростовом легковушка снесла машину ДПС-ников на встречке

В аварии пострадали два человека
Виктория Никитина
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В Ростовской области легковушка снесла авто ДПС-никовВ Ростовской области легковушка снесла авто ДПС-никовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля.

Инцидент произошел 2 марта около половины пятого вечера на улице Профильной хутора Красновка Каменского района. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 пытался уйти от столкновения с идущей впереди машиной, которая выполняла поворот направо, выскочил на встречную полосу. Стоит отметить, что знаки и разметка в этом месте не запрещали выезд на встречку. Но такой маневр все-таки привел к столкновению с автомобилем УАЗ "Патриот" - служебным автомобилем экипажа ДПС.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате инцидента пострадали два человека из легкового автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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