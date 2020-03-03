Юный мотоциклист из Ростовской области на скорости влетел в здание

3 Март 2020 2020-03-03T10:48:50+03:00

Водитель не справился с управлением

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17-летний юноша из Ростовской области на мопеде врезался в здание. ЧП произошло накануне на улице Волгоградской.

По предварительной информации, подросток не смогу справиться с управлением транспортным средством. Мотоциклист поехал прямо, хотя дорога вела в левую сторону. Парень на мопеде врезался в кирпичное здание.

– Мотоциклист в результате аварии получил травмы, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Стоит отметить, что благодаря тому, что подросток был в шлеме, ему удалось избежать серьезных последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU