Юный мотоциклист из Ростовской области на скорости влетел в здание
Водитель не справился с управлением
Пострадавшему чудом удалось избежать последствий аварииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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17-летний юноша из Ростовской области на мопеде врезался в здание. ЧП произошло накануне на улице Волгоградской.
По предварительной информации, подросток не смогу справиться с управлением транспортным средством. Мотоциклист поехал прямо, хотя дорога вела в левую сторону. Парень на мопеде врезался в кирпичное здание.
– Мотоциклист в результате аварии получил травмы, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Стоит отметить, что благодаря тому, что подросток был в шлеме, ему удалось избежать серьезных последствий ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU