2020-03-03T13:17:55+03:00
Общество

На Дону суд ужесточил приговор пьяному водителю, который сбил насмерть пешехода

Виновный проведет в колонии 4,5 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский областной суд ужесточил наказание. Фото: прокуратура РОРостовский областной суд ужесточил наказание. Фото: прокуратура РО
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Ростовский областной суд вынес решение по апелляции по делу жителя Чертковского района Романа М., которого ранее признали виновным в смерти человека по неосторожности.

Ранее суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Обвинение не смогло убедить судью районного суда в том, что обвиняемый был пьян во время поездки. После оглашения приговора прокурор подал апелляцию.

– Суд апелляционной инстанции отменил приговор районного суда и постановил апелляционный приговор, – рассказали в пресс-службе Ростовского обласного суда.

Осужденному была переквалифицирована статья на более тяжкую, в срок наказания увеличился до 4,5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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