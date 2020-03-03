2020-03-03T13:52:18+03:00
Общество

В ростовском парке открыли "ресторан" для белок

Горожане приносят туда угощения для зверьков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Кормушки для белок. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"Кормушки для белок. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"
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Неравнодушные ростовчане подумали о пушистых обитательницах парков - белках. Горожане повесили на деревьях необычные кормушки. Новость об этом стремительно разлетелась по социальным сетям.

Горожане могут оставлять угощения для белок в кормушках. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"

Горожане могут оставлять угощения для белок в кормушках. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — новости Ростова"

Судя по фото, на одном из деревьев появились две кормушки, выполненные в форме открытых домиков. Прогуливающиеся по парку ростовчане могут оставить там орехи, ягоды, древесную кору и другие угощения для белок.

- Жители города устроили в парке настоящий ресторан для белок, - сообщил автор публикации.

Пользователи в комментариях похвалили активистов за заботу о рыжих грызунах: «Теперь всей семьей можно приходить полюбоваться на пушистиков»,«Накормить может каждый. Вы для белочек в ресторане сделайте хорошо — уберите после их еды тарелки. Как показала практика - дать орешек не трудно, труднее убрать и не ныть, что город грязный», «Доброе дело сделали».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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