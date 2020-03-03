"Хотим еще!": Полина Диброва рассказала о планах семьи
Знаменитые ростовчане Дмитрий и Полина Дибровы, судя по сему, планируют появление на свет еще одного малыша. Сейчас звездная пара воспитывает троих сыновей - десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью. Родители уделяют воспитанию мальчиков все свое свободное время.
Полина Диброва часто публикует фотографии с семьей. Последняя публикация супруги телеведущего заинтриговала подписчиков. После выписки из больницы Дмитрий Дибров с женой и сыновьями поехали отдыхать в Германию. Семейный отдых понравился взрослым и детям.
- Только сейчас осознала как же маневренно можно совместить детский и взрослый отдых. Правда, после, часов 12 надо поспать. Мы дома. Папа наш дома. Спасибо чудесной Германии за теплый прием, - сообщила Полина Диброва.
Молодая мама сопроводила сообщение хештегами: Бавария, каникулы и три сына. А чуть ниже написала интригующие слова: "хотим еще!". Многие решили, что речь идет о готовности супруги телеведущего к рождению еще одного ребенка. Но прямо на этот вопрос не ответила, а предпочла отшутиться.
Супруга телеведущего часто отвечает на вопросы подписчиков. Фото: Instagram полина Диброва
Стоит отметить, что ранее и сама Полина Диброва заявляла о том, что мечтает о дочери. Почти под каждой публикацией донской красавицы с семьей появляются десятки пожеланий о появлении на свет девочки.
Ранее появлялась информация о том, что Полина ждет четвертого ребенка, но жена телеведущего ее не подтвердила..
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ИСТОЧНИК KP.RU