Двух чиновников из Ростовской области осудят за махинации на 11 миллионов рублей
На скамью подсудимых попади два чиновника из Белокалитвинского район. Замглавы по строительству Алексея Должникова и начальника отдела строительства Михаила Кожанова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, руководители подписывали акты приемки выполненных работ по установке котельных в двух детских садах. Документы были подписаны, но никаких работ на месте не проводилось. Подозреваемые об этом знали, но подписывали акты.
- Руководители перечислили на счет коммерческой организации более 9 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.
Донские следователи также подозревают Михаила Кожанов в нарушениях во время выполнения ремонта дороги между хуторами Голубинка и Казьминка. Работы на этих участках не были выполнены, но подрядчик получил почти 2 миллиона рублей.
В случае, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU