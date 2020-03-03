2020-03-03T16:09:31+03:00
Общество

Двух чиновников из Ростовской области осудят за махинации на 11 миллионов рублей

Им грозит по 4 года колонии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подрядчик не выполнил работы, но получил денежные средстваПодрядчик не выполнил работы, но получил денежные средстваФото: Олег ЗОЛОТО
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На скамью подсудимых попади два чиновника из Белокалитвинского район. Замглавы по строительству Алексея Должникова и начальника отдела строительства Михаила Кожанова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, руководители подписывали акты приемки выполненных работ по установке котельных в двух детских садах. Документы были подписаны, но никаких работ на месте не проводилось. Подозреваемые об этом знали, но подписывали акты.

- Руководители перечислили на счет коммерческой организации более 9 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

Донские следователи также подозревают Михаила Кожанов в нарушениях во время выполнения ремонта дороги между хуторами Голубинка и Казьминка. Работы на этих участках не были выполнены, но подрядчик получил почти 2 миллиона рублей.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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