2020-03-03T16:27:53+03:00
Общество

В Ростовской области экс-начальников полиции и ОГИБДД осудили за поборы с подчиненных

Осужденным также придется выплатить крупный штраф
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Руководители ежемесячно получали взятки от подчиненныхРуководители ежемесячно получали взятки от подчиненныхФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд признал виновными в получении взяток экс-начальника госавтоинспекции Кашарского района подполковника полиции Вячеслава Ветлицына и начальника межмуниципального отдела МВД "Кашарский", подполковника полиции Романа Лазарева, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Во время судебного заседания было доказано, что роман Лазарев и Вячеслав Ветлицын с ноября 2015 по март 2018 гг. брали у своих подчиненных деньги за общее покровительство и карьерный рост. Каждый месяц сотрудники руководителей были вынуждены переводить на банковские карты начальников крупную сумму денег.

Приговором суда, Лазареву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки. Теперь экс-руководителю в течение трех лет запрещено работать на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах. Бывшего начальника также лишили звания "подполковник полиции".

Его коллеге - Вячеславу Ветлицын предстоит "отсидеть" восемь лет в колонии строгого режима, заплатить крупный штраф с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года. Дончанина лишили звания "подполковник полиции".

Приговор пока не вступил в законную силу. У осужденных будет время на обжалование решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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