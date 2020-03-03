Жителей Таганрога предупредили о нашествии клещей и комаров
Людям, проживающим на территории Таганрога, стоит позаботиться о своей безопасности перед выходом на природу. Нашествие клещей и комаров в приморском городе ожидается этой весной.
Аномальной активности кровососущих послужила слишком теплая зима этого года. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора города Таганрога Сергей Мусиенко в беседе Ugpressa.ru, на численность клещей оказывает влияние отсутствие сильных морозов, в связи с чем «клещи благополучно перезимовали». Аналогичный прогноз специалисты дают и на количество комаров.
По словам Сергея Мусиенко, в городе Таганроге уже зарегистрирован первый в текущем году случай укусов клещей.
Руководитель санитарного ведомства посоветовал городским властям начать противоклещевую и противокомариную обработку раньше обычного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU