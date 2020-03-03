2020-03-03T16:44:19+03:00
Общество

Жителей Таганрога предупредили о нашествии клещей и комаров

Опасных кровососущих этой весной будет больше обычного
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Клещи и комары будут особенно опасны этой веснойКлещи и комары будут особенно опасны этой веснойФото: Олег УКЛАДОВ
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Людям, проживающим на территории Таганрога, стоит позаботиться о своей безопасности перед выходом на природу. Нашествие клещей и комаров в приморском городе ожидается этой весной.

Аномальной активности кровососущих послужила слишком теплая зима этого года. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора города Таганрога Сергей Мусиенко в беседе Ugpressa.ru, на численность клещей оказывает влияние отсутствие сильных морозов, в связи с чем «клещи благополучно перезимовали». Аналогичный прогноз специалисты дают и на количество комаров.

По словам Сергея Мусиенко, в городе Таганроге уже зарегистрирован первый в текущем году случай укусов клещей.

Руководитель санитарного ведомства посоветовал городским властям начать противоклещевую и противокомариную обработку раньше обычного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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