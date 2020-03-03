2020-03-03T16:46:15+03:00
Общество

Отключения света в Ростове-на-Дону 4 марта 2020: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 марта 2020
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 марта 2020 года.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 4 марта 2020 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключения света в Ростове-на-Дону 4 марта 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы отключения свет. Все работы пойдут в плановом режиме. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 09:00 до 16:00:

- ул. Шоссейная 1-49, 2-108

- пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 3-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79

с 09:00 до 17:00:

- ул. Зорге 27, 27/1, 27/4, 31

просп. Коммунистический 42/4

- ул. Кизитириновская Балка 1-47, 2-50; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45-я линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6

- ул. 1905 года 1-9, 2-10; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 1-15, 2-16; ул. Юфимцева 1-15, 8; просп. Буденновский 112; пер. Мебельный

с 10:00 до 14:00:

- ул. Добровольского 18, 20, 20/1, 20/2, 22 , 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24.

с 13:00 до 16:00:

- просп. Космонавтов 37, 39, 39/1; ул. Королёва 19/1

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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