Ростовчанин предложил высадить в Сосновом бору новые деревья

3 Март 2020 2020-03-03T17:02:18+03:00

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Неравнодушный житель донской столицы предлагает высадить в Сосновом бору молодые хвойные деревья. Свою инициативу мужчина разместил на сайте «Активный ростовчанин».

Сосновым бором считается участок между улицами Каскадной и Кудрявой.

-Территория Соснового бора засажена хвойными не более чем на 7-10%, остальное – дички лиственных деревьев. А те сосны, которые стоят, уже старые. Ведь, как было бы хорошо, если бы в Ростове был ухоженный хвойный лес - это не только полезно для тех, у кого больные легкие, но и приятно дышать запахом сосен для здоровых людей, - отметил автор общественной инициативы.

Ростовчанин считает, что новые сосны и ели можно высадить ближе к улице Каскадной. По его мнению, помощь в расчистке территории должна оказать администрация города. В случае, если идея придется по душе горожанам, осуществить задуманное ростовчанин планирует в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU