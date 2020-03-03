В Ростовской области стартовал пятый открытый чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках WorldSkills Россия

3 Март 2020 2020-03-03T17:22:24+03:00

Соревнования по компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ. Фото: «ФЕЙСКОМ»

Региональные соревнования по производственным и инженерным компетенциям проходят с 1 по 5 марта в ГАПОУ РО «Ростовский колледж технологий машиностроения».

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На деловой программе чемпионате уже состоялись круглый стол «Мой билет в WorldSkills: опыт организаторов юниорского движения WorldSkills Russia» и мастер-классы от чемпионов чемпионатов прошлых лет, а также членов национальной сборной России.

Студенты разных колледжей обмениваются опытом. Фото: «ФЕЙСКОМ»

Организаторы поделились опытом проведения комплекса мероприятий «Мой билет в WorldSkills» по популяризации движения «Молодые профессионалы», а призеры и чемпионы - своим опытом участия и карьерными возможностями, которые открываются перед молодыми профессионалами. В рамках комплекса мероприятий «Мой билет в WorldSkills» осуществляется онлайн-трансляция соревнований с территории отдельных площадок чемпионата.

Для просмотра в режиме реального времени необходимо пройти по ссылке, которая размешена на официальном сайте Управления образования города Ростова-на-Дону в разделе «Разное» - «Открытое Управление» - «Расписание трансляций».

Программа мероприятий чемпионата на площадке РКТМ доступна по ссылке.