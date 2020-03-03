2020-03-03T17:24:36+03:00
Общество

Жительница Ростовской области подсунула двум пенсионеркам из Мордовии купюры "банка приколов"

Свою деятельность злоумышленница прикрывала работой в социальной службе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дончанка обманула двух пенсионерокДончанка обманула двух пенсионерокФото: Николай ХИЖНЯК
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Жительница Ростовской области в Мордовии обманула двух пенсионерок с помощью купюр «банка приколов». Как сообщили в республиканском управлении МВД России, злоумышленница представлялась сотрудницей социальной службы.

Так, в январе 2020 года в полицию Мордовии пришла 85-летняя женщина, которая сообщила, что к ней на улице подошла незнакомка,представившаяся соцработником. Она рассказала, что пенсионерке якобы положена компенсация от государства в размере 1,5 тысячи рублей.

Обрадовавшаяся пенсионерка позвала мошенницу в квартиру. Лжесоцработница дала пострадавшей купюру номиналом в 5 тысяч рублей. Хозяйка квартиры достала всю имеющуюся наличность в размере 140 тысяч рублей. Дама предложила бабушке поменять банкноты на более крупные купюры. Спустя несколько часов пенсионерка поняла, что обмененные деньги являются купюрами "банка приколов".

Аналогичным путем жительница Ростовской области обманула еще одну пенсионерку из Мордовии. Пострадавшая лишилась 3,5 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой в преступлениях женщины. Мордовию злоумышленница покинула сразу после обмана пенсионерок.

- Подозреваемой оказалась женщина, проживающая в городе Гуково Ростовской области. Она была задержана по месту своего жительства и доставлена в Мордовию, - отметили в МВД России по Республике Мордовия.

В отношении дончанки возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину она не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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