2020-03-03T18:02:28+03:00
Общество

Ростовская область вошла в десятку самых криминальных регионов России

Первого места удостоилась Москва
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За месяц в ростовской области нарушили закон около 4,5 тысяч разЗа месяц в ростовской области нарушили закон около 4,5 тысяч разФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители донского региона часто совершают преступления. Так, за первый месяц 2020 года Ростовская область оказалась на шестом месте по количеству преступлений среди всех регионов России. Статистика опубликована на сайте Генпрокуратуры РФ.

В январе в Ростовской области совершили около 4,5 тысячи преступлений. Первое место рейтинга заняла Москва, на втором оказался Краснодарский край, третье получила Московская область, четвертое взяла Челябинская область, а на пятом - республика Башкортостан.

Среди реди регионов Южного федерального округа наш регион также не стал абсолютным лидером, уступив первенство Краснодарскому краю

Ростовская область заняла первые места в антирейтинге по количеству преступлений средней тяжести, совершенных рецидивистами, а также преступлений, связанных с продажей оружия.

На последних строчках рейтинг оказались республика Ингушетия, где было совершено 138 преступлений, Ненецкий АО с результатом - 8 преступлений и Чукотский АО, где за месяц люди нарушили закон - 65 раз.

ТОП-30 самых криминальных регионов России. Фото: сайт Генпрокуратуры РФ

ТОП-30 самых криминальных регионов России. Фото: сайт Генпрокуратуры РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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