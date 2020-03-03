На трассе в Ростовской области при ДТП перевернулась машина: пострадала школьница

3 Март 2020 2020-03-03T18:07:03+03:00

Водитель за рулем отечественного авто влетел в дерево, а потом перевернулся

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В Ростовской области на трассе Шахты-Цимлянск произошло ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя школьница. Автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Инцидент случился ранним утром 3 марта.

По предварительным данным ГИБДД, за рулем "ВАЗ-21124" находился 27-летний парень. В салоне на пассажирском сиденье - несовершеннолетняя девочка. Молодые люди двигались по трассе. В какой-то момент водитель потерял бдительность - автомобиль стало выносить на обочину. Когда парень "поймал" руль было уже слишком поздно.

На скорости машина вылетела с дороги и несколько метров "прочесала" по земле. На этом приключения не закончились: докатившись до лесополосы, авто врезалось в дерево и перевернулось.

- В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка, - отметили в ведомстве.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают причину аварии.

Последствия аварии. Фото: ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU