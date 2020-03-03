В Ростовской области в аварии пострадал малолетний ребенок и трое взрослых
В массовой аварии с четырьмя иномарками под Ростовом пострадали три человека, в том числе и ребенок.
Инцидент произошел вчера, 2 марта, около половины четвертого вечера на нулевом километре автодороги «Северный подъезд к Ростову-на-Дону» в Аксайском районе. 33-летняя автоледи за рулем автомобиля BMW выполняла поворот налево и из-за неосмотрительности столкнулась с иномаркой Nissan Juke под управлением 21-летнего воителя.
Японское авто от сильного удара отбросило на встречку, где в него въехали Toyota Camry и Daewoo Matiz. В результате аварии пострадал водитель Nissan, пассажир Toyota Camry и трехлетняя девочка, которая находилась в Daewoo Matiz. Все пострадавшие доставлены в больницу.
- По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе ГИБДД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU