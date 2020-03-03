Помолодевшая Татьяна Кравченко бросила съемки сериала «Сваты-7» и поехала на гастроли

3 Март 2020 2020-03-03T19:00:41+03:00

Вслед за ней отправилась и актриса Олеся Железняк [фото]

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Творческая группа сериала «Сваты-7» вновь приостановила съемки нового сезона. Несмотря на то, что зрители в течение пяти лет терпеливо ждут новых серий, звезды семейного ситкома Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Анна Кошмал оставили проект и разъехались по своим делам.

tatiana_kravchenko11 Татьяна Кравчено с коллегой

Съемочная группа завершила работу над зимними сценами и на время приостановила проект. Ожидается, что в мае доснимут недостающие сцены из летнего блока.

Одним из последних актеров, ухавших со съемочной площадки, стал Михаил Трухин. В своем профиле в Instagram знаменитый артист поблагодарил всех за работу и написал: «До встречи летом».

tatiana_kravchenko11 Актриса снимается в разноплановых сценах

Сейчас звезды сериала актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, Анна Кошмал работают в привычном ритме. Они снимаются в проектах и гастролируют в России и Украине.

Известно, что таганрожец Федор Добронравов и Татьяна Васильева остались в Минске, где у них вскоре запланирован спектакль.

Ожидается, что новые серии сериала «Сваты-7» зрители увидят на телеэкранах уже этой осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU