2020-03-03T19:41:20+03:00
Происшествия

Батайчанин по просьбе девушки облил иномарку своего приятеля фекалиями

Позже друг извинился перед потерпевшим
Виктория Никитина
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В Батайске парочка излила фекалии на машину друга. Фото: BATTIMEВ Батайске парочка излила фекалии на машину друга. Фото: BATTIME
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Ведро фекалий вылили батайчане в отместку своему обидчику.

Инцидент произошел на улице Воровского в ночь на 2 марта. О произошедшем рассказал пострадавший владелец Suzuki Swift Дмитрий Давидов порталу «Battime» рассказал пострадавший.

- В 10:00 меня разбудил отец и сказал, что машина в непонятной коричневой жиже. Мы подумали, что это соседи, место которых я, возможно, занял на парковке. Когда поехал на автомойку, то понял, что мой автомобиль в фекалиях, - рассказал батайчанин.

Отмыв свой драгоценный автомобиль, молодой человек пришел в ТСЖ, чтобы просмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Парень очень удивился, увидев на записи вовсе не соседей, а своего лучшего друга, с которым он общался восемь лет и его бывшую девушку.

- Я был немного шокирован. Друга я сразу узнал, а вот его напарницу нет. Но потом понял, кто это. Этой девушке не нравилось, как я над ней шутил. Мы с ней не общаемся уже больше года. Но, видимо, обида на меня у нее до сих пор сидит, вот и решила отомстить, - пояснил Дмитрий.

Когда все стало известно, приятель позвонил потерпевшему и извинился за произошедшее. Он рассказал, что об этом его попросила подруга. Парочка взяла ведро фекалий из туалета и решила испортить автомобиль. А под покровом ночи они осуществили задуманное.

- Он, конечно, уточнил, что это была просто шутка такая. Но как-то не очень смешно. Я не знаю, как с ним дальше общаться. На данный момент желания с ним пересекаться у меня нет. Мстить им я не собираюсь, я не такой человек, - добавил Давидов.

Фантазии Дмитрия хватило лишь на то, чтобы смонтировать записи с камеры видеонаблюдения в забавный ролик, который выложил в сеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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