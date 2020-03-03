В донской столице стартовала продажа вина от Ольги Бузовой

3 Март 2020 2020-03-03T20:31:20+03:00

В Ростове продают вино от Ольги Бузовой. Фото: аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм

Компания была создана еще в 2016 году

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В Ростове-на-Дону стали продавать вино от Ольги Бузовой.

Алкогольную продукцию от известной телеведущей и певицы пока взялся реализовывать только один магазин. Но есть информация, что «Глобал Вайн дистрибьюшн» намерен воспользоваться личным брендом скандально известной личности.

- Пока договор есть только с одной сетью. Идет переговоры еще с пятью сетями для продажи, - сообщил «РБК Ростов» Андрей Ищенко, коммерческий директор.

Согласно опубликованным данным, компания была основана в 2016 году. В настоящее время она занимается реализацией напитков в оптовых объемах. Цифры оборота свидетельствуют о том, что на данный момент организация достигла показателей больше 37 миллионов рублей при чистом доходе в один миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU