В Ростове на территории детского центра обнаружили гранату

3 Март 2020 2020-03-03T21:04:59+03:00

Гранату нашли в Ростове. Фото: ГО и ЧС по РО

Изменить размер текста: A A

В донской столице обнаружили гранату на территории детского учреждения.

Находка обнаружилась в Ворошиловском районе около Детского экологического центра. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

По словам очевидцев, на территории центра лежит граната лимонка с чекой. На место происшествия вызвали спецслужбы. Взрывотехники выехали незамедлительно. Позже стало известно, что найденная граната является очень похожим муляжом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области обнаружили 50 боеприпасов времен войны.

На месте выставлена охрана.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU