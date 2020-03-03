В Ростове на территории детского центра обнаружили гранату
В донской столице обнаружили гранату на территории детского учреждения.
Находка обнаружилась в Ворошиловском районе около Детского экологического центра. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
По словам очевидцев, на территории центра лежит граната лимонка с чекой. На место происшествия вызвали спецслужбы. Взрывотехники выехали незамедлительно. Позже стало известно, что найденная граната является очень похожим муляжом.
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На месте выставлена охрана.
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ИСТОЧНИК KP.RU