В Ростове злоумышленники в масках ограбили офис микрозаймов

3 Март 2020 2020-03-03T21:46:11+03:00

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В донской столице неизвестные злоумышленники в очередной раз ограбили офис микрозаймов.

Инцидент произошел сегодня, 3 марта, днем на улице Малиновского. В павильон микрофинансовой организации зашли двое мужчин в масках. Они угрожали сотрудникам применением силы и работникам ничего не оставалось, кроме как отдать им все деньги. В кассе на тот момент было 90 тысяч рублей. После получения купюр злоумышленники скрылись с места преступления.

В настоящее время поисками грабителей занимается полиция. В Советском районе правоохранители объявили план "Квадрат". Об этом сообщили в одном из городских пабликов соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU