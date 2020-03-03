В Ростове злоумышленник оставил арендодателя без строительных инструментов
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что 39-летний местный житель какое-то время снимал жилье, в котором собственник хранил свои строительные инструменты. А при выезде из жилья злоумышленник прихватил с собой перфоратор, шуруповерт, дрель и лестницу. Общая сумма похищенного составила 42 тысячи рублей.
Собственник обнаружил пропажу имущества и обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что все похищенное он продал, а деньги потратил.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кассету из купюроприемника похитил рецидивист у своего друга-предпринимателя.
Кассета была доверху набита деньгами.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU