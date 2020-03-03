В Ростове злоумышленник оставил арендодателя без строительных инструментов

3 Март 2020 2020-03-03T22:04:32+03:00

Подозреваемый прихватил с собой перфоратор, шуруповерт, дрель и лестницу

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 39-летний местный житель какое-то время снимал жилье, в котором собственник хранил свои строительные инструменты. А при выезде из жилья злоумышленник прихватил с собой перфоратор, шуруповерт, дрель и лестницу. Общая сумма похищенного составила 42 тысячи рублей.

Собственник обнаружил пропажу имущества и обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что все похищенное он продал, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU