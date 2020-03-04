Запирайте дверь в квартире: грабитель с ножом напал на ростовчанина в его доме

4 Март 2020 2020-03-04T08:51:28+03:00

В Ростове грабитель напал на местного жителя в его же квартире Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.

В ходе проведенной оперативниками проверки стало известно, что 28-летний житель соседнего региона с ножом в руках пробрался через незапертую дверь в одну из квартир. Затем, угрожая хозяину холодным оружием, он потребовал отдать все золотые украшения. Владельцу квартиры ничего не оставалось, как отдать все ювелирные украшения. Получив желаемое, злоумышленник покинул место преступления. Общая сумма похищенного составила более десяти тысяч рублей.

А потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Стражи порядка частично изъяли украденное и совсем скоро вернут украшения законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU