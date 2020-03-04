2020-03-04T09:07:07+03:00
Происшествия

Картина маслом:вернувшийся раньше из командировки муж зверски прикончил любовника жены

Он получил за убийство 12 лет строгого режима
Виктория Никитина
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В Ростовской области вернувшийся из командировки муж убил любовника женыВ Ростовской области вернувшийся из командировки муж убил любовника женыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области вернувшийся раньше положенного срока муж зверски убил любовника своей жены.

Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. В августе один из местных жителей Обливского района уехал на заработки в Московскую область, но зная, что жена может воспользоваться его отсутствием для тайных встреч с любовником, решил вернуться чуть раньше. Он приехал домой раньше положенного срока - 17 сентября - и как раз застал тот момент, когда супруга договаривалась с ухажером о встрече.

Через некоторое время парочка уже стояла во дворе дома и любовник уговаривал женщину забрать детей и уехать с ним в другой город. Тут-то нервы обезумевшего от ревности мужа не выдержали. Он выскочил из своего убежища и начал избивать соперника всем, что попадалось ему под руку. Затем он завернул тело едва живого мужчины в мешок и отвез его на автомобиле к ближайшей реке, где и утопил.

- Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника, приговором суда ему было назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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