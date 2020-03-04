2020-03-04T10:10:22+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ».
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальные ставки при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья теперь составляют:

- по кредиту с целью «рефинансирование» - от 6,9% годовых в рублях;

- по стандартному кредиту наличными – от 7,9% годовых в рублях.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей предоставляется паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, снижение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогичным как при подаче заявки на кредит наличными. Погашение рефинансируемых кредитов клиент может осуществить как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами Банка.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
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