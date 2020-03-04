В Ростовской области разыскивают подозреваемого в убийстве

4 Март 2020 2020-03-04T10:25:04+03:00

Полицейские ищут подозреваемого в убийстве. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Костромской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов Костромской области обратились за помощью к коллегам из Ростовской области. Силовики просят поспособствовать в розыске подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Разыскиваемый может представляться Волковым Романом Евгеньевичем 10.07.1964 года рождения года рождения или же Симоновым Романом Романовичем 10.07.1965 года рождения.

Объявленный в федеральный розыск мужчина приехал в Россию из Узбекистана. Он ведет бродяжнический образ жизни.

Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении мужчины, то просим сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4942) 397-325, 8 (920) 386 -06-43 или 02.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU