2020-03-04T10:25:04+03:00
Общество

В Ростовской области разыскивают подозреваемого в убийстве

Мужчина объявлен в федеральный розыск
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские ищут подозреваемого в убийстве. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Костромской областиПолицейские ищут подозреваемого в убийстве. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Костромской области
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Сотрудники правоохранительных органов Костромской области обратились за помощью к коллегам из Ростовской области. Силовики просят поспособствовать в розыске подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Разыскиваемый может представляться Волковым Романом Евгеньевичем 10.07.1964 года рождения года рождения или же Симоновым Романом Романовичем 10.07.1965 года рождения.

Объявленный в федеральный розыск мужчина приехал в Россию из Узбекистана. Он ведет бродяжнический образ жизни.

Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении мужчины, то просим сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4942) 397-325, 8 (920) 386 -06-43 или 02.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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