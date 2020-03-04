2020-03-04T11:15:18+03:00
Общество

Бывшего заместителя главы Новочеркасска осудили за взятку

Сергей Басакевич отправится в тюрьму на 7,6 лет
Дадаян Давид
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Сергей Басакевич. Фото: администрация НовочеркасскаСергей Басакевич. Фото: администрация Новочеркасска
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Бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска приговорили к 7,6 годам тюрьмы. Его признали виновным в получении крупной взятки. Информация об этом появилась на сайте регионального следственного комитета.

По официальным данным, Сергей Басакевич в 2019 году взял один миллион рублей. За эти деньги он пообещал свое покровительство в принятии работ по ремонту трамвайный путей в Новочеркасске.

Видимо муниципальный контракт был выполнен с нарушениями, ведь иначе услуги чиновника оказались бы невостребованы.

Так или иначе, сразу после получения взятки Басакевича задержали сотрудники ФСБ. На него возбудили уголовное дело по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере".

- Суд приговорил подозреваемого к 7 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Также ему запретили занимать должности в муниципальных учреждениях в течении 3-х лет, - отметили в ведомстве.

Добавим, что Сергей Басакевич работал в должности первого заместителя главы Новочеркасска с октября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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