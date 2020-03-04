В Ростове-на-Дону академик РАН отмечает 85-летний юбилей

4 Март 2020 2020-03-04T17:39:51+03:00

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Научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин отмечает 85-й юбилей. Его выдающиеся достижения уже стали достоянием российской и мировой науки. А научная школа Владимира Исааковича получила заслуженное признание среди мировой научной общественности. Основные работы ученого посвящены физической органической и квантовой химии, изучению строения и молекулярной динамики органических и металлоорганических соединений.

Известно, что будущий академик РАН окончил химический факультет Ростовского университета в 1957 году. И, спустя десять лет, уже являлся профессором кафедры природных соединений. Дальше — больше: в 1981—2012 годах Владимир Исаакович работал в должности директора НИИ физической органической химии РГУ (ЮФУ). А с 2003 года одновременно еще и заместителем председателя Южного научного центра РАН.

В 2004 -2009 годах он был заведующий кафедрой природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ. А с 2012 года он - научный руководитель ЮФУ.

Кроме того, Владимир Минкин с 1994 года он стал одним из ученых РАН и Королевского химического общества Великобритании. Входит в состав редколлегии журналов «Advancesin Heterocyclic Chemistry», «Mendeleev Communications», «Успехи химии», «Журнал общей химии», «Журнал органической химии», «Известия РАН», «Химия гетероциклических соединений». Автор 12 монографий и более чем 800 статей в отечественной и зарубежной печати, 60 российских и международных патентов. Один из наиболее цитируемых российских ученых.

КСТАТИ

Еще в 1974 году Владимир Минкин совместно с Львом Олехновичем и Юрием. Ждановым открыл явление ацилотропии - быстрой обратимой миграции ацильных групп между нуклеофильными центрами в органических молекулах; развил новое научное направление— химию структурно нежестких молекул в основном и возбуждённых состояниях; разработал теорию орбитальной стабилизации «неклассических» структур органических соединений; исследовал таутомерию и фотохромизморганических соединений, стереодинамику координационных соединений, неклассические органические и элементорганические структуры, бистабильные молекулярные системы с управляемыми светом обратимыми перегруппировками.

КОНКРЕТНО

Награды юбиляра

Лауреат Государственной премии СССР (1989), Демидовской премии (2018), премий РАН им. A. М. Бутлерова (2000), им. Л. A. Чугаева (2003) и им. А. Н. Несмеянова (2009). LXII-й Менделеевский чтец («Полифункциональные материалы для молекулярной электроники»).

Орден «За заслуги перед Ростовской областью» (2012).