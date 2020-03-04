В Ростове-на-Дону пройдет международный детский футбольный турнир

4 Март 2020 2020-03-04T11:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону впервые пройдет юниорский футбольный турнир Copa Alma. Его с 29 июня по 3 июля проведет фонд «Реал Мадрид». А участниками состязаний станут детские команды из девяти стран мира - Румынии, Венгрии, Украины, Азербайджана, Испании, Болгарии, Португалии, Италии и России. Известно, что защищать честь нашей страны будут воспитанники Академии спортивного и социального развития «Реал Мадрид - ДГТУ», которые тренируются в донской столице.

- Для нас честь принимать такой престижный международный детский турнир в опорном вузе Ростовской области, - заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Турнир носит не просто соревновательный характер, где важна победа в чистом виде, судьи Copa Alma оценивают именно ценности команды, поведение игроков во время игры.

Сообщается, что особенность турнира Copa Alma заключается в том, что организатор, помимо голевой результативности команды, еще и оценивает соблюдение игроками пропагандируемых фондом ценностей: уважение к противнику, дух товарищества и равенства, самостоятельность, мотивация, навык адекватной самооценки и здоровый образ жизни. А за каждой командой будет закреплен координатор, который оценивает наличие этих качеств у юных спортсменов, принципы ведения борьбы и поведение игроков на поле.